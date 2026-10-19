+12° Kijów +7° Warszawa +20° Waszyngton
$ 45.08 € 50.54 zł 11.56
$ 45.08 € 50.54 zł 11.56
+12° Kijów +7° Warszawa +20° Waszyngton
Wiadomości Sport and Beauty

Industria Kielce zagra z HC Kriens-Luzern 21 października — Interia Sport

UA.NEWS 19 października 2026 23:44
Industria Kielce zagra z HC Kriens-Luzern 21 października — Interia Sport

Polski klub Industria Kielce 21 października rozegra w Szwajcarii mecz z HC Kriens-Luzern w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów EHF w piłce ręcznej. Początek spotkania zaplanowano na środę na godzinę 20:45.

Rewanżowe spotkanie rywali

Drużyny spotkały się już na początku obecnej edycji turnieju. Wówczas Industria Kielce odniosła minimalne zwycięstwo nad HC Kriens-Luzern wynikiem 30:29.

Według Interia Sport, nadchodzący mecz będzie ponownym spotkaniem drużyn w fazie grupowej. Pojedynek odbędzie się na parkiecie szwajcarskiego klubu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja w grupie F

Przed piątą kolejką HC Kriens-Luzern i Industria Kielce znajdują się obok siebie w tabeli grupy F. Po czterech meczach obie drużyny mają po cztery punkty.

Źródło zaznacza, że to spotkanie ma duże znaczenie w walce o wyjście z grupy.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację