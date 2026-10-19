Industria Kielce zagra z HC Kriens-Luzern 21 października — Interia Sport
Polski klub Industria Kielce 21 października rozegra w Szwajcarii mecz z HC Kriens-Luzern w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów EHF w piłce ręcznej. Początek spotkania zaplanowano na środę na godzinę 20:45.
Rewanżowe spotkanie rywali
Drużyny spotkały się już na początku obecnej edycji turnieju. Wówczas Industria Kielce odniosła minimalne zwycięstwo nad HC Kriens-Luzern wynikiem 30:29.
Według Interia Sport, nadchodzący mecz będzie ponownym spotkaniem drużyn w fazie grupowej. Pojedynek odbędzie się na parkiecie szwajcarskiego klubu.
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Sytuacja w grupie F
Przed piątą kolejką HC Kriens-Luzern i Industria Kielce znajdują się obok siebie w tabeli grupy F. Po czterech meczach obie drużyny mają po cztery punkty.
Źródło zaznacza, że to spotkanie ma duże znaczenie w walce o wyjście z grupy.