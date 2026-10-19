Польский клуб Industria Kielce 21 октября проведет в Швейцарии матч против HC Kriens-Luzern в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов EHF по гандболу. Начало встречи запланировано на 20:45 в среду.

Повторная встреча соперников

Команды уже встречались в начале нынешнего розыгрыша турнира. Тогда Industria Kielce одержала минимальную победу над HC Kriens-Luzern со счетом 30:29.

По данным Interia Sport, предстоящая игра станет повторной встречей команд на групповом этапе. Поединок пройдет на площадке швейцарского клуба.

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Положение в группе F

Перед пятым туром HC Kriens-Luzern и Industria Kielce располагаются рядом в таблице группы F. После четырех матчей у обеих команд по четыре очка.

Источник отмечает, что эта встреча имеет важное значение в борьбе за выход из группы.

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