Industria Kielce сыграет с HC Kriens-Luzern 21 октября — Interia Sport
Польский клуб Industria Kielce 21 октября проведет в Швейцарии матч против HC Kriens-Luzern в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов EHF по гандболу. Начало встречи запланировано на 20:45 в среду.
Повторная встреча соперников
Команды уже встречались в начале нынешнего розыгрыша турнира. Тогда Industria Kielce одержала минимальную победу над HC Kriens-Luzern со счетом 30:29.
По данным Interia Sport, предстоящая игра станет повторной встречей команд на групповом этапе. Поединок пройдет на площадке швейцарского клуба.
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Положение в группе F
Перед пятым туром HC Kriens-Luzern и Industria Kielce располагаются рядом в таблице группы F. После четырех матчей у обеих команд по четыре очка.
Источник отмечает, что эта встреча имеет важное значение в борьбе за выход из группы.