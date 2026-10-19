Капитана Португалии Роналду отстранили на месяц — Interia Sport

В Португалии капитана футбольной сборной Криштиану Роналду отстранили на один месяц и оштрафовали на 255 евро. Как сообщает Interia Sport, решение приняла федерация после того, как футболист досрочно покинул сентябрьско-октябрьский сбор национальной команды.

Часть наказания уже зачли

В срок отстранения уже зачли 19 дней, прошедших в октябре. Таким образом, 41-летнему футболисту осталось отбыть еще 11 дней наказания.

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По данным издания, Роналду покинул сбор без консультаций после второго матча команды. До этого он поссорился с главным тренером Жорже Жезушем, обвинив его в невыполнении обещаний.

Возможное возвращение на ноябрьский сбор

Interia Sport отмечает, что Роналду сам просил федерацию применить к нему наказание. Издание предполагает, что после окончания срока отстранения футболист и Жезуш могут вновь встретиться на следующем сборе сборной Португалии. По информации источника, он должен начаться в конце первой половины ноября.

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