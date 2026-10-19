Капітана Португалії Роналду відсторонили на місяць — Interia Sport
У Португалії капітана футбольної збірної Кріштіану Роналду відсторонили на один місяць та оштрафували на 255 євро. Як повідомляє Interia Sport, рішення ухвалила федерація після того, як футболіст достроково залишив вереснево-жовтневі збори національної команди.
Частину покарання вже зарахували
До строку відсторонення вже зарахували 19 днів, що минули у жовтні. Отже, 41-річному футболістові залишилося відбути ще 11 днів покарання.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
За даними видання, Роналду залишив збір без консультацій після другого матчу команди. Перед цим він посварився з головним тренером Жорже Жезушем, звинувативши його в тому, що той не виконав обіцянки.
Можливе повернення на листопадові збори
Interia Sport зазначає, що Роналду сам просив федерацію застосувати до нього покарання. Видання припускає, що після завершення строку відсторонення футболіст і Жезуш можуть знову зустрітися на наступних зборах збірної Португалії. За інформацією джерела, вони мають розпочатися наприкінці першої половини листопада.