Polska kolarka torowa i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich 2024 Daria Pikulik poinformowała, że została zawieszona za trzy opuszczone kontrole antydopingowe. Według sportsmenki okres zawieszenia ustalono od grudnia 2024 roku do czerwca 2026 roku.

Oświadczenie sportsmenki

Jak podaje Interia Sport, Pikulik wyjaśniła zawieszeniem swoją nieobecność na zawodach od marca. Oświadczyła, że dwukrotnie opuściła kontrolę we wrześniu i październiku 2023 roku, a trzeci przypadek miał miejsce we wrześniu 2024 roku.

Sportsmenka poinformowała, że po pierwszych dwóch przypadkach starała się regularnie aktualizować w systemie dane o swoim miejscu pobytu. Trzecie opuszczenie kontroli wyjaśniła własnym niedopatrzeniem i dużym obciążeniem związanym z innymi obowiązkami. Pikulik podkreśliła, że nie miała zamiaru naruszać przepisów antydopingowych i wcześniej bez problemów przeszła dziesiątki kontroli.

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Decyzja CAS i medal olimpijski

Pikulik oświadczyła również, że Sportowy Sąd Arbitrażowy w marcu 2026 roku uznał ją za winną opuszczenia kontroli, lecz nie wymierzył kary. Przeprosiła osoby, które mogła rozczarować, i podziękowała bliskim za wsparcie.

Na igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu Pikulik zdobyła srebrny medal w omnium, ulegając jedynie Jennifer Valente. Wkrótce po zakończeniu igrzysk ogłosiła przerwę w karierze w kolarstwie torowym.

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