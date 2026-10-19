Польская трековая велогонщица и серебряная призёрка Олимпиады-2024 Дарья Пикулик заявила, что её отстранили за три пропуска антидопингового контроля. По словам спортсменки, срок отстранения установлен с декабря 2024 года по июнь 2026 года.

Заявление спортсменки

Как сообщает Interia Sport, Пикулик объяснила отстранением своё отсутствие на соревнованиях с марта. Она заявила, что дважды пропустила контроль в сентябре и октябре 2023 года, а третий случай произошёл в сентябре 2024 года.

Спортсменка сообщила, что после первых двух случаев пыталась регулярно обновлять в системе данные о своём местонахождении. Третий пропуск она объяснила собственной невнимательностью и значительной нагрузкой из-за других обязанностей. Пикулик подчеркнула, что не намеревалась нарушать антидопинговые правила и ранее без проблем прошла десятки проверок.

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Решение CAS и олимпийская медаль

Пикулик также заявила, что Спортивный арбитражный суд в марте 2026 года признал её виновной в пропуске контроля, но не назначил наказания. Она извинилась перед теми, кого могла разочаровать, и поблагодарила близких за поддержку.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Пикулик завоевала серебряную медаль в дисциплине омниум, уступив лишь Дженнифер Валенте. Вскоре после завершения Игр она объявила о паузе в карьере в трековом велоспорте.

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