Według Interia Sport, UEFA nie dopuściła drugiego i trzeciego kompletu strojów „Barcelony” do meczu Ligi Mistrzów z PSG w Paryżu we Francji, na stadionie Parc des Princes. Katalońska drużyna ma zagrać w jaskrawopomarańczowych koszulkach, których używała w sezonie 2025/26.

Decyzja w sprawie strojów

O zmianie poinformował dziennikarz Bernat Soler na antenie programu Tot Costa w Catalunya Radio. Według jego informacji domowy strój PSG okazał się zbyt podobny kolorystycznie do trzeciego kompletu „Barcelony”. Jednocześnie UEFA nie pozwoliła gościom użyć ani drugiego, ani trzeciego kompletu strojów.

„Barcelona” przybyła do Paryża w poniedziałek, a mecz z PSG ma odbyć się następnego dnia. W materiale zaznaczono również, że klub już wcześniej znalazł się w podobnej sytuacji: w ubiegłym sezonie La Liga w niektórych meczach nie zatwierdzała kompletów strojów drużyny ze względu na podobieństwo do wyposażenia gospodarzy.

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Straty w obronie

Według informacji publikacji z powodu kontuzji przeciwko PSG nie zagrają obrońcy Jules Kounde i Eric Garcia. Może to zmusić głównego trenera Hansiego Flicka do zmiany ustawienia obrony.

Media przypuszczają również, że szansę na wyjście na boisko może otrzymać lewy obrońca Alejandro Balde. Według Interia Sport w tym sezonie rozegrał on 12 minut w meczu przeciwko Racingowi Santander.

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