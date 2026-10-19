据Interia Sport报道，UEFA未批准巴塞罗那在法国巴黎王子公园球场举行的欧冠对阵巴黎圣日耳曼的比赛中使用第二和第三套球衣。这支加泰罗尼亚球队将身穿其在2025/26赛季使用过的亮橙色球衣出战。

球衣决定

记者伯纳特·索莱尔在加泰罗尼亚广播电台的Tot Costa节目中报道了这一变化。据他介绍，巴黎圣日耳曼的主场球衣在颜色上与巴塞罗那的第三套球衣过于相似。同时，UEFA不允许客队使用第二套或第三套装备。

巴塞罗那于周一抵达巴黎，与巴黎圣日耳曼的比赛将于次日举行。报道还指出，该俱乐部此前已经遇到过类似情况：上赛季，西甲在部分比赛中因球队球衣与主队装备相似而未批准其使用这些球衣。

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后防缺阵

据该媒体消息，后卫儒勒·孔德和埃里克·加西亚将因伤无法参加对阵巴黎圣日耳曼的比赛。这可能迫使主教练汉斯·弗里克调整防守部署。

媒体还推测，左后卫亚历杭德罗·巴尔德可能获得出场机会。据Interia Sport报道，本赛季他在对阵桑坦德竞技的比赛中出场12分钟。

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