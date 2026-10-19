По данным Interia Sport, УЕФА не допустил второй и третий комплекты формы «Барселоны» к матчу Лиги чемпионов против ПСЖ в Париже, Франция, на стадионе «Парк де Пренс». Каталонская команда должна сыграть в ярко-оранжевых футболках, которые использовала в сезоне 2025/26.

Решение по форме

Об изменении сообщил журналист Бернат Солер в эфире программы Tot Costa на Catalunya Radio. По его данным, домашняя форма ПСЖ оказалась слишком похожей по цвету на третий комплект «Барселоны». При этом УЕФА не разрешил гостям использовать ни второй, ни третий комплект экипировки.

«Барселона» прибыла в Париж в понедельник, а матч с ПСЖ должен состояться на следующий день. В материале также отмечается, что клуб уже сталкивался с похожей ситуацией: в прошлом сезоне Ла Лига в отдельных матчах не утверждала комплекты формы команды из-за сходства с экипировкой хозяев поля.

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Потери в защите

По информации издания, из-за травм против ПСЖ не сыграют защитники Жюль Кунде и Эрик Гарсия. Это может вынудить главного тренера Ханси Флика изменить построение обороны.

СМИ также предполагают, что шанс выйти на поле может получить левый защитник Алехандро Бальде. По данным Interia Sport, в этом сезоне он провел 12 минут в матче против «Расинга» из Сантандера.

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