Australijska tenisistka, była liderka światowego rankingu Ashleigh Barty, została nominowana do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław na 2027 rok. Oficjalne konto organizacji poinformowało o liście nominowanych w poniedziałek, pisze Interia Sport.

Osiągnięcia Barty

Australijska tenisistka trzykrotnie triumfowała w turniejach Wielkiego Szlema w singlu. W 2019 roku wygrała Roland Garros, w 2021 roku Wimbledon, a w 2022 roku została mistrzynią Australian Open. Tytuł ten przerwał 44-letnie oczekiwanie na zwycięstwo reprezentanta kraju gospodarza turnieju.

Barty spędziła łącznie 121 tygodni na szczycie rankingu WTA, w tym 114 tygodni z rzędu. 4 kwietnia 2022 roku na pierwszej pozycji zastąpiła ją Iga Świątek. W marcu tego samego roku Barty niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery i poprosiła o usunięcie jej nazwiska z rankingu WTA. Polska tenisistka objęła prowadzenie w rankingu po zwycięstwie nad Viktoriją Golubic w drugiej rundzie turnieju w Miami.

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Inni nominowani

Wraz z Barty do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław na 2027 rok nominowano Juana Martína del Potro oraz Swietłanę Kuzniecową. W kategorii tenisa na wózkach nominowany został japoński tenisista Shingo Kunieda, 28-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema w singlu.

Barty zakończyła występy w zawodowym tenisie w wieku 25 lat, będąc na pierwszym miejscu światowego rankingu. W wywiadach wyjaśniała to zmęczeniem ciała i psychiki po wieloletniej intensywnej rywalizacji, a także chęcią spędzania większej ilości czasu w domu w Australii, realizowania innych celów poza sportem i założenia rodziny.

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