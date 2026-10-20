Австралийскую теннисистку, бывшую первую ракетку мира Эшли Барти номинировали в Международный зал теннисной славы на 2027 год. Обо списке номинантов в понедельник сообщил официальный аккаунт организации, пишет Interia Sport.

Достижения Барти

Австралийская теннисистка трижды побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2019 году она выиграла Roland Garros, в 2021-м — Уимблдон, а в 2022 году стала чемпионкой Australian Open. Этот титул прервал 44-летнее ожидание победы представителя страны — хозяйки турнира.

Барти в общей сложности провела 121 неделю на вершине рейтинга WTA, в том числе 114 недель подряд. 4 апреля 2022 года на первой позиции ее сменила Ига Свёнтек. В марте того же года Барти неожиданно объявила о завершении карьеры и попросила исключить ее имя из рейтинга WTA. Польская теннисистка возглавила рейтинг после победы над Викторией Голубич во втором круге турнира в Майами.

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Другие номинанты

Вместе с Барти в Международный зал теннисной славы на 2027 год номинировали Хуана Мартина дель Потро и Светлану Кузнецову. В категории тенниса на колясках номинантом стал японский теннисист Синго Куниэда, 28-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Барти завершила выступления в профессиональном теннисе в 25 лет, находясь на первом месте мирового рейтинга. В интервью она объясняла это усталостью тела и психики после многолетней интенсивной конкуренции, а также желанием проводить больше времени дома в Австралии, реализовывать другие цели вне спорта и создать семью.

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