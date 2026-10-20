澳大利亚网球选手、前世界第一阿什莉·巴蒂获得2027年国际网球名人堂提名。该组织的官方账号于周一公布了提名名单，Interia Sport报道。

巴蒂的成就

这位澳大利亚网球选手曾三次赢得大满贯单打冠军。2019年，她赢得法国网球公开赛冠军；2021年，她夺得温布尔登冠军；2022年，她成为澳大利亚网球公开赛冠军。这一冠军终结了赛事东道主国家选手44年未能夺冠的等待。

巴蒂总共121周位居WTA排名榜首，其中连续114周。2022年4月4日，伊加·斯维亚特克取代她升至第一位。同年3月，巴蒂意外宣布退役，并要求将自己的名字从WTA排名中移除。这位波兰网球选手在迈阿密赛事第二轮击败维多利亚·戈卢比奇后登上排名第一。

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其他提名者

与巴蒂一同获得2027年国际网球名人堂提名的还有胡安·马丁·德尔波特罗和斯维特拉娜·库兹涅佐娃。在轮椅网球类别中，获得提名的是日本网球选手国枝慎吾，他曾28次赢得大满贯单打冠军。

巴蒂在25岁时结束了职业网球生涯，当时她位居世界排名第一。她在采访中解释称，原因是多年激烈竞争后身体和心理的疲惫，以及希望有更多时间待在澳大利亚的家中、实现体育之外的其他目标并组建家庭。

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