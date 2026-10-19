Polski klub piłkarski Raków z Częstochowy zakończył współpracę z trenerem Tomaszem Kaczmarkiem po pięciu meczach ligowych. Według Interia Sport zespół pod wodzą 42-letniego szkoleniowca odniósł dwa zwycięstwa i poniósł trzy porażki.

Zmiana po miesiącu pracy

Kaczmarek objął Raków, przechodząc z Radomiaka Radom. Komentator sportowy Mateusz Borek twierdził, że kwota rekompensaty za przejście trenera mogła wynieść około miliona złotych.

Szkoleniowiec rozpoczął pracę od zwycięstwa 2:1 nad Motorem Lublin. Następnie Raków przegrał z Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce — w obu meczach po 2:3 — a także uległ GKS Katowice 1:4. Ostatnim meczem Kaczmarka było zwycięstwo 2:1 nad Wieczystą Kraków, jednak nie zmieniło ono decyzji klubu.

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Wersja o decyzji właściciela

Dziennikarz z Częstochowy Kamil Głębocki napisał w serwisie społecznościowym X, że decyzję o zwolnieniu Kaczmarka samodzielnie podjął właściciel Rakowa Michał Świerczewski. Według niego jeszcze w poprzednim tygodniu można było usłyszeć, że trener nawiązał relacje z zespołem.

Dziennikarz Kanału Sportowego Marcin Bożęcki poinformował, że zespół może objąć Dawid Szwarga, który wcześniej pracował już w Częstochowie. Po odejściu z Rakowa Szwarga samodzielnie trenował Arkę Gdynia, a obecnie jest jednym z asystentów Rafała Góraka w GKS Katowice. Następny mecz Raków rozegra na wyjeździe przeciwko Wiśle Kraków 24 października o 20:15.

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