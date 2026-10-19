Польский футбольный клуб «Ракув» из Ченстоховы прекратил сотрудничество с главным тренером Томашем Качмареком после пяти матчей в чемпионате. По данным Interia Sport, команда под руководством 42-летнего специалиста одержала две победы и потерпела три поражения.

Смена после месяца работы

Качмарек возглавил «Ракув», перейдя из «Радомяка» из Радома. Спортивный комментатор Матеуш Борек утверждал, что сумма компенсации за переход тренера могла составить около миллиона злотых.

Тренер начал работу с победы над люблинским «Мотором» со счетом 2:1. После этого «Ракув» проиграл «Заглембе» из Любина и «Короне» из Кельце — в обоих матчах со счетом 2:3, а также уступил ГКС из Катовице 1:4. Последней игрой Качмарека стала победа 2:1 над краковской «Вечистой», однако она не изменила решения клуба.

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Версия о решении владельца

Журналист из Ченстоховы Камиль Глембоцкий заявил в социальной сети X, что решение об увольнении Качмарека единолично принял владелец «Ракува» Михал Сверчевский. По его словам, еще на предыдущей неделе можно было услышать, что тренер наладил отношения с командой.

Журналист Kanał Sportowy Марцин Божецкий сообщил, что команду может возглавить Давид Шварга, ранее уже работавший в Ченстохове. После ухода из «Ракува» Шварга самостоятельно тренировал «Арку» из Гдыни, а сейчас является одним из ассистентов Рафала Гурака в ГКС из Катовице. Следующий матч «Ракув» проведет в гостях против краковской «Вислы» 24 октября в 20:15.

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