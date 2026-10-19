来自琴斯托霍瓦的波兰足球俱乐部拉库夫在联赛进行了五场比赛后，终止了与主教练托马什·卡奇马雷克的合作。据Interia Sport报道，这支球队在这位42岁教练的带领下取得两场胜利，并遭遇三场失利。

执教一个月后发生变动

卡奇马雷克从拉多姆的拉多米亚克转投拉库夫并担任主帅。体育评论员马特乌什·博雷克称，为这位教练转会支付的补偿金可能约为100万兹罗提。

这名教练以2:1战胜卢布林汽车队开启执教工作。此后，拉库夫以2:3的相同比分负于卢宾扎格文比耶和凯尔采科罗纳，并以1:4不敌卡托维兹GKS。卡奇马雷克执教的最后一场比赛是以2:1战胜克拉科夫维切斯塔，但这并未改变俱乐部的决定。

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关于老板决定的说法

来自琴斯托霍瓦的记者卡米尔·格伦博茨基在社交网络X上表示，解雇卡奇马雷克的决定由拉库夫老板米哈乌·希维尔切夫斯基独自作出。据他所说，早在前一周，就可以听到这名教练已经与球队建立了关系的说法。

Kanał Sportowy记者马尔钦·博任茨基报道称，球队可能由曾在琴斯托霍瓦工作过的达维德·什瓦尔加接手。离开拉库夫后，什瓦尔加曾独立执教格丁尼亚阿尔卡，目前是卡托维兹GKS主教练拉法乌·古拉克的助理之一。拉库夫下一场比赛将于10月24日20:15客场对阵克拉科夫维斯瓦。

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