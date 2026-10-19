UEFA wyznaczyła FIFA termin do 2 listopada na opublikowanie kluczowych dokumentów dotyczących zarządzania organizacją i podejmowania decyzji. Poinformował o tym BBC Sport.

Żądanie UEFA

W liście, do którego dotarło BBC Sport, sekretarz generalny UEFA Theodoros Theodoridis napisał, że FIFA nie odpowiedziała na „szereg fundamentalnych pytań”. UEFA podkreśliła również, że każda odmowa ujawnienia informacji lub udostępnienia dokumentów powinna być uzasadniona osobno, z jasnym wyjaśnieniem konkretnych podstaw takiej decyzji.

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Pytania do FIFA

Na czwartkowym posiedzeniu Rady FIFA prezydent organizacji Gianni Infantino przeprosił za swój plan sprzedaży związany z mistrzostwami świata. Jednocześnie dokumenty dotyczące tej propozycji nie zostały opublikowane.

UEFA przesłała również ośmiostronicowy dokument z listą swoich obaw. Dotyczą one propozycji prywatnej inwestycji w FIFA Forward Enterprise, Pokojowej Nagrody FIFA oraz zawieszenia piłkarza Folarina Baloguna, którego działanie zostało zawieszone. BBC Sport zwróciło się do FIFA o komentarz.

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