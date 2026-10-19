Sędzia Aquilina: w gimnastyce brakuje reform — The Guardian

W Rotterdamie w Holandii sędzia Rosemary Aquilina, która w 2018 roku skazała byłego lekarza reprezentacji USA w gimnastyce sportowej Larry’ego Nassara na karę do 175 lat więzienia za przemoc seksualną wobec ponad 250 kobiet i dziewcząt, stwierdziła, że zmiany w tym sporcie są niewystarczające. W kontekście mistrzostw świata w gimnastyce sportowej podkreśliła, że prawa człowieka muszą być ważniejsze niż dążenie do wyników sportowych, informuje The Guardian.

Według Aquiliny od ujawnienia przestępstw Nassara minęło dziesięć lat, lecz znaczących reform było niewiele. Sędzia uważa, że przyczyną jest przedkładanie pieniędzy, medali i sławy nad bezpieczeństwo dzieci, które nazwała prawem człowieka. Po przyznaniu się Nassara do winy Aquilina nalegała, aby sąd wysłuchał wszystkich 169 oświadczeń o skutkach przestępstw dla poszkodowanych.

Wezwania do zmian systemowych

W Rotterdamie Aquilina dołączyła do aktywistów, osób poszkodowanych i przedstawicieli organizacji Gymnasts for Change International. Jej dyrektorka wykonawcza Claire Hefford, która doświadczyła przemocy w sporcie, powiedziała, że osoby poszkodowane nadal nie zawsze są wysłuchiwane, a skala reform nie odpowiada skali ujawnionych przypadków. Jej zdaniem zmianom przeszkadzają opór w strukturach zarządzających i sztywna hierarchia organizacji sportowych.

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Przedstawicielka Human Rights Watch Minky Worden zauważyła, że w sporcie pojawiły się pewne mechanizmy ochrony sportowców, w tym zasady bezpieczeństwa i określone gwarancje dla sygnalistów. Jednocześnie, jak powiedziała, główny problem polega na egzekwowaniu tych zasad. Worden stwierdziła również, że reakcja społeczności sportowej na ujawnienia często przybierała formę samoobrony.

Problem z egzekwowaniem zasad

Była elitarna gimnastyczka akrobatyczna Eloise Jotischky, która wygrała sprawę cywilną przeciwko British Gymnastics w związku z przemocą, której doświadczyła w latach 2016–2018, w tym niedopuszczalnymi praktykami kontroli wagi i obelgami słownymi, powiedziała, że same polityki nie wystarczą bez nadzoru i wdrożenia.

Przedstawicielka Gymnasts for Change Canada Kim Shore wezwała World Gymnastics do szeroko zakrojonych reform kulturowych. Wśród możliwych kroków wymieniła zakaz ważenia gimnastów, niedopuszczanie sportowców do zawodów bez zaświadczenia lekarskiego oraz zakaz kontynuowania pracy w innym kraju przez trenerów, którym nie wolno już pracować w jednym kraju. The Guardian zwrócił się o komentarz do World Gymnastics, USA Gymnastics, Gymnastics Canada i British Gymnastics.

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