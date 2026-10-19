Суддя Аквіліна заявила про брак реформ у гімнастиці — The Guardian

У Роттердамі, Нідерланди, суддя Розмарі Аквіліна, яка у 2018 році засудила колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара до ув’язнення строком до 175 років за сексуальне насильство над більш ніж 250 жінками й дівчатами, заявила про недостатність змін у спорті. На тлі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики вона наголосила, що права людини мають бути важливішими за прагнення до спортивних результатів, повідомляє The Guardian.

За словами Аквіліни, після викриття злочинів Нассара минуло десять років, але суттєвих реформ було небагато. Суддя вважає, що причиною є пріоритет грошей, медалей і слави над безпекою дітей, яку вона назвала правом людини. Після визнання Нассаром провини Аквіліна наполягла, щоб у суді заслухали всі 169 заяв про наслідки злочинів для потерпілих.

Заклики до системних змін

Аквіліна долучилася в Роттердамі до активістів, потерпілих і представників організації Gymnasts for Change International. Її виконавча директорка Клер Геффорд, яка пережила насильство у спорті, сказала, що потерпілих досі не завжди чують, а масштаб реформ не відповідає масштабу викриттів. На її думку, змінам заважають спротив у керівних структурах і жорстка ієрархія спортивних організацій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представниця Human Rights Watch Мінкі Ворден зазначила, що в спорті з’явилися окремі механізми захисту спортсменів, зокрема правила безпеки та певні гарантії для викривачів. Водночас, за її словами, головна проблема полягає у виконанні цих правил. Ворден також сказала, що реакція спортивної спільноти на викриття часто набувала форми захисту.

Проблема виконання правил

Колишня елітна акробатична гімнастка Елоїз Йотішкі, яка виграла цивільну справу проти British Gymnastics через пережите у 2016–2018 роках насильство, зокрема неприйнятні практики контролю ваги та словесні образи, заявила: самих політик недостатньо без їхнього контролю та впровадження.

Представниця Gymnasts for Change Canada Кім Шор закликала World Gymnastics до масштабних культурних реформ. Серед можливих кроків вона назвала заборону зважування гімнастів, недопущення спортсменів до змагань без медичної довідки та заборону тренерам, яким уже не дозволено працювати в одній країні, продовжувати роботу в іншій. The Guardian звернувся по коментар до World Gymnastics, USA Gymnastics, Gymnastics Canada і British Gymnastics.

Читай нас у