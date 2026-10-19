В Роттердаме, Нидерланды, судья Розмари Аквилина, которая в 2018 году приговорила бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к лишению свободы сроком до 175 лет за сексуальное насилие над более чем 250 женщинами и девочками, заявила о недостаточности изменений в спорте. На фоне чемпионата мира по спортивной гимнастике она подчеркнула, что права человека должны быть важнее стремления к спортивным результатам, сообщает The Guardian.

По словам Аквилины, после раскрытия преступлений Нассара прошло десять лет, но существенных реформ было немного. Судья считает, что причиной является приоритет денег, медалей и славы над безопасностью детей, которую она назвала правом человека. После признания Нассаром вины Аквилина настояла на том, чтобы суд заслушал все 169 заявлений о последствиях преступлений для пострадавших.

Призывы к системным изменениям

В Роттердаме Аквилина присоединилась к активистам, пострадавшим и представителям организации Gymnasts for Change International. Ее исполнительный директор Клэр Хеффорд, пережившая насилие в спорте, заявила, что пострадавших до сих пор не всегда слышат, а масштаб реформ не соответствует масштабу разоблачений. По ее мнению, изменениям мешают сопротивление в руководящих структурах и жесткая иерархия спортивных организаций.

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Представительница Human Rights Watch Минке Ворден отметила, что в спорте появились отдельные механизмы защиты спортсменов, в том числе правила безопасности и определенные гарантии для информаторов. В то же время, по ее словам, главная проблема заключается в исполнении этих правил. Ворден также сказала, что реакция спортивного сообщества на разоблачения часто принимала форму самозащиты.

Проблема исполнения правил

Бывшая элитная акробатическая гимнастка Элоиз Йотишки, выигравшая гражданское дело против British Gymnastics из-за насилия, пережитого ею в 2016–2018 годах, включая неприемлемые практики контроля веса и словесные оскорбления, заявила: одних политик недостаточно без контроля и внедрения.

Представительница Gymnasts for Change Canada Ким Шор призвала World Gymnastics к масштабным культурным реформам. Среди возможных шагов она назвала запрет на взвешивание гимнастов, недопуск спортсменов к соревнованиям без медицинской справки и запрет тренерам, которым уже не разрешено работать в одной стране, продолжать работу в другой. The Guardian обратился за комментарием к World Gymnastics, USA Gymnastics, Gymnastics Canada и British Gymnastics.

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