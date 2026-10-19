阿奎利娜法官称体操界改革不足——《卫报》

在荷兰鹿特丹，曾于2018年因对250多名妇女和女孩实施性虐待而判处美国竞技体操国家队前队医拉里·纳萨尔最高175年监禁的法官罗斯玛丽·阿奎利娜表示，这项运动的改变仍然不足。在竞技体操世界锦标赛期间，她强调，人权必须比追求体育成绩更重要，《卫报》报道。

阿奎利娜表示，自纳萨尔的罪行被揭露以来已过去十年，但实质性改革寥寥无几。这位法官认为，原因在于金钱、奖牌和名声被置于儿童安全之上，而她称儿童安全是一项人权。纳萨尔认罪后，阿奎利娜坚持要求法庭听取全部169份受害者影响陈述。

呼吁进行系统性变革

阿奎利娜在鹿特丹与活动人士、受害者以及Gymnasts for Change International组织的代表会面。该组织执行主任克莱尔·赫福德曾在体育界遭受虐待。她表示，受害者至今并非总能被倾听，改革的规模也与揭露事件的规模不相称。她认为，管理机构内部的阻力和体育组织僵化的等级制度阻碍了改变。

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人权观察代表明基·沃登指出，体育界已出现一些保护运动员的机制，包括安全规则和对举报人的某些保障。但她表示，主要问题在于这些规则的执行。沃登还称，体育界对揭露事件的反应常常采取自我保护的形式。

规则执行问题

前精英技巧体操运动员埃洛伊丝·约蒂什基曾就其在2016年至2018年间遭受的虐待赢得针对British Gymnastics的民事诉讼，其中包括不可接受的体重控制做法和言语侮辱。她表示，若没有监督和落实，仅有政策是不够的。

Gymnasts for Change Canada代表金·肖尔呼吁World Gymnastics进行大规模文化改革。她列举的可能措施包括禁止为体操运动员称重、禁止没有医疗证明的运动员参加比赛，以及禁止已不被允许在一个国家工作的教练继续在另一个国家工作。《卫报》已向World Gymnastics、USA Gymnastics、Gymnastics Canada和British Gymnastics寻求评论。

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