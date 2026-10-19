УЄФА встановила ФІФА дедлайн до 2 листопада щодо ключових документів — BBC Sport

УЄФА встановила ФІФА дедлайн до 2 листопада для оприлюднення ключових документів щодо управління організацією та ухвалення рішень. Про це повідомило BBC Sport.

Вимога УЄФА

У листі, який бачило BBC Sport, генеральний секретар УЄФА Теодорос Теодорідіс написав, що ФІФА не відповіла на «низку фундаментальних питань». УЄФА також наголосила, що кожну відмову розкрити інформацію або надати документи слід обґрунтовувати окремо, чітко пояснюючи конкретні підстави такого рішення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання до ФІФА

На засіданні Ради ФІФА в четвер президент організації Джанні Інфантіно перепросив за свій план продажу, пов’язаний із Кубком світу. Водночас документи щодо цієї пропозиції не були оприлюднені.

УЄФА також надіслала восьмисторінковий документ із переліком занепокоєнь. Вони стосуються пропозиції щодо приватних інвестицій у FIFA Forward Enterprise, Премії миру ФІФА та відсторонення футболіста Фоларіна Балогана, дію якого було призупинено. BBC Sport звернулася до ФІФА по коментар.

Читай нас у