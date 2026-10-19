УЕФА установил ФИФА дедлайн до 2 ноября для публикации ключевых документов, касающихся управления организацией и принятия решений. Об этом сообщил BBC Sport.

Требование УЕФА

В письме, с которым ознакомился BBC Sport, генеральный секретарь УЕФА Теодорос Теодоридис написал, что ФИФА не ответила на «ряд фундаментальных вопросов». УЕФА также подчеркнул, что каждый отказ раскрыть информацию или предоставить документы должен обосновываться отдельно, с четким объяснением конкретных оснований такого решения.

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Вопросы к ФИФА

На заседании Совета ФИФА в четверг президент организации Джанни Инфантино извинился за свой план продаж, связанный с чемпионатом мира. При этом документы по этому предложению не были опубликованы.

УЕФА также направил восьмистраничный документ с перечнем своих опасений. Они касаются предложения о частных инвестициях в FIFA Forward Enterprise, Премии мира ФИФА и отстранения футболиста Фоларина Балогуна, действие которого было приостановлено. BBC Sport обратился к ФИФА за комментарием.

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