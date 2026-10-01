W niemieckim Klingenthal 24 października odbędzie się finałowy, czwarty etap Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2026. Według Interia Sport, początek relacji na żywo zaplanowano na sobotę na godzinę 13:35.

Zakończenie letniego cyklu

Zawody w Klingenthal będą ostatnim przystankiem tegorocznego Letniego Grand Prix. Wcześniej sportowcy rywalizowali w polskiej Wiśle w sierpniu, we francuskim Courchevel oraz w rumuńskim Râșnovie we wrześniu.

Niemiecki etap zakończy serię czterech zawodów. Skoki odbędą się na skoczni w Klingenthal.

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Reprezentacja Polski

Interia Sport informuje, że w Klingenthal wystąpi najsilniejszy skład reprezentacji Polski. Do zespołu weszli czołowi zawodnicy niedawno zakończonych mistrzostw kraju.

Wśród polskich skoczków publikacja osobno wymienia Kacpra Tomaszjaka. Znalazł się on w składzie zgłoszonym na finałowy etap w Niemczech.

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