В немецком Клингентале 24 октября состоится финальный, четвёртый этап Летнего Гран-при по прыжкам на лыжах 2026 года. По данным Interia Sport, начало прямой трансляции запланировано на 13:35 в субботу.

Завершение летнего цикла

Соревнования в Клингентале станут заключительной остановкой Летнего Гран-при этого года. Ранее спортсмены выступали в польской Висле в августе, во французском Куршевеле и в румынском Рышнове в сентябре.

Немецкий этап завершит серию из четырёх соревнований. Прыжки состоятся на трамплине в Клингентале.

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Сборная Польши

Interia Sport сообщает, что в Клингентале выступит сильнейший состав сборной Польши. В команду вошли ведущие спортсмены недавно завершившегося чемпионата страны.

Среди польских прыгунов издание отдельно называет Кацпера Томасьяка. Он вошёл в состав команды, заявленной на финальный этап в Германии.

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