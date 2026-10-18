«Барселона» не сможет рассчитывать на защитников Эрика Гарсию и Жюля Кунде в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против Paris Saint-Germain. По данным Interia Sport, поединок Paris Saint-Germain — FC Barcelona состоится во вторник, 20 октября, в 21:00.

Травмы защитников

Эрик Гарсия получил травму прямой мышцы правого бедра. В клубе ожидают, что его восстановление продлится от трёх до четырёх недель. Жюль Кунде получил растяжение левого голеностопного сустава и не сыграет против ПСЖ.

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Участие Кунде в Эль Класико с мадридским «Реалом», которое должно состояться в воскресенье, будет зависеть от темпов его восстановления, сообщили в «Барселоне».

Серия побед команды Флика

Перед игрой с ПСЖ команда Ханси Флика обыграла «Реал Бетис» со счётом 5:2. Этот результат стал для «Барселоны» 11-й подряд победой в официальных турнирах текущего сезона. В матче Лиги чемпионов команда сыграет без двух футболистов линии обороны.

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