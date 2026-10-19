В матче итальянской Серии A «Аталанта» проиграла «Милану» со счетом 2:3, а Никола Залевский отметился результативной передачей после выхода на замену. Как сообщает Interia Sport, польский футболист появился на поле на 59-й минуте и через семь минут ассистировал Джанлуке Гаэтано.

Погоня «Аталанты»

Примерно до 60-й минуты «Милан» вел с преимуществом в три мяча. По данным источника, счет мог быть еще крупнее, однако Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти, назначенный в пользу «россонери».

На 66-й минуте Гаэтано сократил отставание «Аталанты» после передачи Залевского. На 81-й минуте Никола Крстович забил еще один мяч, но команда из Бергамо не смогла сравнять счет.

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Оценки итальянских медиа

Итальянские медиа положительно оценили игру Залевского. Давиде Бигани из Eurosport и Моника Коломбо из Corriere della Sera поставили ему по 6,5 балла по десятибалльной шкале. Якопо Пильякампо из Virgilio Sport также оценил выступление в 6,5 балла, отметив, что выход футболиста добавил атаке «Аталанты» темпа и непредсказуемости.

Андреа Серени из La Repubblica поставил Залевскому 7 баллов и назвал его «дьявольским», отметив ассист на Гаэтано. Следующий матч в Серии A «Аталанта» должна провести 25 октября против «Фрозиноне», а 22 октября сыграет с «Аяксом» в Лиге конференций.

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