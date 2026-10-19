在意大利意甲联赛的一场比赛中，亚特兰大以2比3不敌米兰，尼古拉·扎莱夫斯基替补登场后送出一次助攻。正如Interia Sport报道，这名波兰足球运动员在第59分钟登场，并在7分钟后助攻詹卢卡·加埃塔诺。

亚特兰大的追赶

直到大约第60分钟，米兰一直以三球优势领先。据该消息来源称，比分本可能更大，但贡萨洛·拉莫斯未能罚进判给“红黑军团”的点球。

第66分钟，加埃塔诺接扎莱夫斯基传球为亚特兰大缩小分差。第81分钟，尼古拉·克尔斯托维奇再进一球，但这支贝加莫球队未能扳平比分。

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意大利媒体评分

意大利媒体对扎莱夫斯基的表现给予了积极评价。Eurosport的达维德·比加尼和《晚邮报》的莫妮卡·科隆博均在10分制中给他打出6.5分。Virgilio Sport的雅科波·皮利亚坎波也给他的表现打了6.5分，并指出这名球员的登场为亚特兰大的进攻增添了节奏和不可预测性。

《共和国报》的安德烈亚·塞雷尼给扎莱夫斯基打了7分，并称他“像魔鬼一样”，同时提及他对加埃塔诺的助攻。亚特兰大计划于10月25日在意甲联赛中对阵弗罗西诺内，并将于10月22日在欧协联中迎战阿贾克斯。

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