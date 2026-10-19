W meczu Serie A we Włoszech Atalanta przegrała z Milanem 2:3, a Nicola Zalewski zanotował asystę po wejściu z ławki rezerwowych. Jak podaje Interia Sport, polski piłkarz pojawił się na boisku w 59. minucie, a siedem minut później asystował przy golu Gianluki Gaetano.

Pogoń Atalanty

Mniej więcej do 60. minuty Milan prowadził różnicą trzech bramek. Według źródła wynik mógł być jeszcze wyższy, jednak Gonçalo Ramos nie wykorzystał rzutu karnego podyktowanego dla Rossonerich.

W 66. minucie Gaetano zmniejszył stratę Atalanty po podaniu Zalewskiego. W 81. minucie Nikola Krstović strzelił kolejnego gola, ale drużyna z Bergamo nie zdołała wyrównać.

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Oceny włoskich mediów

Włoskie media pozytywnie oceniły grę Zalewskiego. Davide Bigani z Eurosportu i Monica Colombo z Corriere della Sera przyznali mu po 6,5 punktu w dziesięciostopniowej skali. Jacopo Pigliacampo z Virgilio Sport również ocenił jego występ na 6,5, zaznaczając, że wejście piłkarza dodało atakowi Atalanty tempa i nieprzewidywalności.

Andrea Sereni z La Repubblica dał Zalewskiemu 7 punktów i nazwał go „diabelskim”, podkreślając asystę przy golu Gaetano. Atalanta ma rozegrać następny mecz Serie A 25 października z Frosinone, a 22 października zmierzy się z Ajaksem w Lidze Konferencji.

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