Видео: Сын Александра Усика выиграл детский Суперкубок Испании по дзюдо

Кирилл Усик, сын абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, стал победителем детского Суперкубка Испании по дзюдо. Соревнования прошли в испанском городе Кадис.

Кирилл Усик был одним из фаворитов соревнований, имея первый номер посева в весовой категории до 60 кг. Представляя регион Андалусия, он поочередно одолел других андалусцев — Франсиско Романа Бандераса и Аарона Кастильо Родригеса, благодаря чему вышел в полуфинал соревнований. В полуфинале Усик продолжил свое победное шествие, выбив из соревнований Франсиско Муньоса дель Агило, а затем в финале победил второго сеяного Эдуардо Эстебана Гарсию.

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Спортивные успехи юного дзюдоиста становятся всё более заметными. Кирилл довольно активно занимается дзюдо, о чём Александр Усик неоднократно рассказывал в своих интервью. В прошлом году он завоевал несколько бронзовых наград на региональных турнирах, а уже в этом году завоевал золотую медаль на Суперкубке. Также к молодому спортсмену проявляет интерес и Федерация дзюдо Украины, которая после одной из наград оставила комментарий: «Ждем в сборной Украины».

Напомним, Элина Свитолина в четвёртый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA.

Кроме того, Свитолина во второй раз в карьере одержала 50 побед за сезон.

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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