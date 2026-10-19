Відео: Син Олександра Усика виграв дитячий Суперкубок Іспанії з дзюдо

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Кирило Усик, син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, став переможцем дитячого Суперкубка Іспанії з дзюдо. Змагання відбулися в іспанському місті Кадіс.

Кирило Усик був одним з фаворитів змагань, маючи перший номер посіву у ваговій категорії до 60 кг. Представляючи регіон Андалусія, він по черзі здолав інших андалусців Франсіско Романа Бандераса та Аарона Кастільйо Родрігеса, завдяки чому вийшов до півфіналу змагань. У півфіналі Усик продовжив свою переможну ходу, вибивши зі змагань Франсіско Муньоза дель Агіло, а потім у фіналі переміг другого сіяного Едуардо Естебана Гарсію.

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Спортивні успіхи юного дзюдоїста стають усе помітнішими. Кирило досить активно займається дзюдо, про що Олександр Усик неодноразово розповідав у своїх інтерв'ю. Минулого року він здобув декілька бронзових нагород на регіональних турнірах, а вже цього року виборов золоту медаль на Суперкубку. Також до молодого спортсмена проявляє інтерес і Федерація дзюдо України, яка після однієї з нагород залишила коментар «Чекаємо в збірній Україні».

Нагадаємо, Еліна Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

Також Світоліна здобула 50 перемог за сезон удруге в кар’єрі.

Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращить позицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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