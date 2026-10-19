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Вслед за Костюком «Динамо» покинул ещё один тренер

UA NEWS 19 Октября 2026 16:09
Вслед за Костюком «Динамо» покинул ещё один тренер

В киевском «Динамо» продолжаются изменения в тренерском штабе. Помимо Игоря Костюка, клуб прекратил сотрудничество ещё с одним членом тренерской команды.

Отмечается, что вместе с Игорем Костюком команду покинул также Олег Венглинский.

Венглинский является воспитанником «Динамо». Он сыграл 10 матчей и забил один гол в составе сборной Украины по футболу.

К тренерскому штабу Костюка Венглинский присоединился в декабре 2025 года.

Об этом сообщается со ссылкой на журналиста Владимира Зверова.

Игорь Костюк лаконично прокомментировал своё увольнение с тренерской должности в «Динамо».

«Динамо» уволило главного тренера после поражения от «Полесья».

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