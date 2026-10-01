10月16日，在英格兰伯恩利，狼队在一场英冠比赛中以2比1击败伯恩利。这场失利将伯恩利在联赛中的主场不胜纪录延长至21场：球队遭遇11场失利，并10次战平，据天空体育报道。

进球与比赛进程

第20分钟，伯恩利取得领先：杰米·瓦尔迪在上个月回归后打进了自己在英格兰足球中的首粒进球。对于这名39岁的前锋而言，这是他自2025年5月18日以来的首粒进球；当时他为莱斯特打进了个人第200球，也是最后一球。

中场休息前，狼队扳平比分。凯尔·沃克在己方禁区附近丢球，随后肖恩·尼夫传球给费尔·洛佩斯，后者的射门击中左侧门柱内侧后入网。

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决定性时刻与伯恩利的纪录

第72分钟，客队打进制胜球。伊戈尔一次糟糕的触球让塔万达·奇雷瓦获得射门机会：门将格雷瓜尔·库德尔碰到了球，但球越过他后钻入横梁下方。

伯恩利上一次在联赛主场取胜是在2025年10月18日，当时他们在英超以2比0击败利兹。该队的主场不胜纪录是英格兰四个最高级别联赛俱乐部中最长的。对狼队而言，这场胜利是他们三场比赛以来的首胜，并使球队升至第六位。伯恩利遭遇本赛季第五场失利。

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