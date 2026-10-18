法国蒙彼利埃队在英格兰巴斯举行的冠军杯第4组首场比赛中，客场以32比14战胜英格兰巴斯队。下半场，客队连得22分未让对手得分，并以一场令人信服的胜利结束比赛，BBC Sport报道。

巴斯队半场领先

代表蒙彼利埃出战的前苏格兰国家队后卫斯图尔特·霍格拿下本场比赛的首分。在此之前，巴斯队马克斯·奥乔莫的达阵因向前传球而被判无效。

主队随后凭借奥利·劳伦斯和阿瑟·格林的达阵作出回应。芬恩·拉塞尔两次附加踢均命中，巴斯队因此以14比10领先进入中场休息。蒙彼利埃则凭借亚当·黑斯廷斯的一次罚踢得分保持在比赛中。

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陶菲费努阿两次达阵

下半场开始不久，巴斯队仍以14比10领先时，乔·科卡纳西加在达阵区附近未能干净利落地接住传球。不久后，边锋多诺万·陶菲费努阿在场角完成达阵，帮助法国队以15比14反超。

黑斯廷斯再添一次罚踢得分，随后陶菲费努阿在中线附近截获拉塞尔的传球，完成个人第二次达阵。比赛末段，亚历克斯·贝孔内在达阵线附近触地得分。巴斯队乔什·贝利斯的一次达阵因进攻开始时犯规而被判无效。

小组接下来的比赛

在其余小组赛中，巴斯队将对阵卡迪夫、南非俱乐部公牛队和法兰西体育场队。公牛队在首轮以56比20击败法兰西体育场队，切斯威尔·朱斯特完成帽子戏法。

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