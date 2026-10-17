康诺特在Dexcom体育场举行的橄榄球冠军杯小组赛首场比赛中以45比36击败萨拉森人队。爱尔兰球队完成了七次达阵，对手则有六次，BBC体育报道。

开场以0比12落后

萨拉森人队凭借西奥内·瓦伊尼科洛和诺亚·卡卢奥里的达阵迅速以12比0领先。不过，康诺特连得19分：队长基安·普伦德加斯特、卡哈尔·福德和谢默斯·赫尔利-兰顿均完成达阵。半场结束前，赫尔利-兰顿被罚下场10分钟，尼克·汤普金斯利用人数优势将比分扳为19比19。

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普伦德加斯特和弗劳利各完成两次达阵

康诺特在少一人的情况下开始下半场，但邦迪·阿基帮助普伦德加斯特完成第二次达阵。萨拉森人队迅速回应：欧文·法雷尔和埃利奥特·戴利为罗蒂米·塞贡创造了空当。

基亚兰·弗劳利的两次达阵以及替补卡奥林·布莱德的一次达阵成为决定性因素。瓦伊尼科洛为萨拉森人队完成两次达阵，而戴利最后时刻的达阵让球队有机会获得失利奖励积分。不过，法雷尔未能罚中这次达阵后的转换球。康诺特也未获得奖励积分，因为他们需要比对手至少多完成三次达阵。

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