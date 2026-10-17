«Коннахт» победил «Сарасенс» со счётом 45:36 в стартовом матче группового этапа Кубка чемпионов по регби на стадионе Dexcom. Ирландская команда занесла семь попыток против шести у соперника, сообщает BBC Sport.

Отставание 0:12 на старте

«Сарасенс» быстро повёл 12:0 благодаря попыткам Сионе Вайниколо и Ноа Калуори. Однако «Коннахт» ответил 19 очками подряд: попытки занесли капитан Киан Прендергаст, Катал Форд и Шеймус Хёрли-Лэнгтон. Перед перерывом Хёрли-Лэнгтона удалили на 10 минут, а Ник Томпкинс воспользовался численным преимуществом и сравнял счёт — 19:19.

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Дубли Прендергаста и Фроули

Второй тайм «Коннахт» начал в меньшинстве, однако Банди Аки помог Прендергасту занести вторую попытку. «Сарасенс» быстро ответил: Оуэн Фаррелл и Эллиот Дейли вывели на свободное пространство Ротими Сегуна.

Решающими стали две попытки Киарана Фроули и ещё одна от вышедшего на замену Каолина Блейда. Вайниколо оформил дубль за «Сарасенс», а поздняя попытка Дейли дала команде возможность заработать бонусное очко за поражение. Однако Фаррелл не реализовал попытку после этого заноса. «Коннахт» также не получил бонусного очка, поскольку для этого нужно было занести как минимум на три попытки больше, чем соперник.

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