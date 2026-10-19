Защитник «Сакраменто Кингз» Бен Симмонс порвал правое ахиллово сухожилие во время игрового упражнения на тренировке и пропустит весь сезон НБА. Баскетболисту проведут операцию. Травму обнаружили за три дня до стартового матча «Сакраменто» в сезоне против «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Guardian.

Контракт с «Сакраменто»

30-летний австралиец заключил с «Кингз» однолетнее соглашение, пытаясь возобновить карьеру. В предсезонных матчах Симмонс уже демонстрировал перспективную игру: в частности, он провел на площадке 26 минут в поединке «Сакраменто» против «Сан-Антонио».

В посте в Instagram Симмонс заявил, что эта травма является очередной главой его пути, а не завершением истории. Он также отметил, что ранее уже преодолевал испытания, которые проверяли его психологически, физически и эмоционально.

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Серия травм

Симмонс трижды участвовал в Матче всех звезд НБА и был признан новичком года. Однако в течение последних пяти лет он сталкивался с серьезными травмами и проблемами с психическим здоровьем. Баскетболист не играл в сезоне 2021/22, а после перехода из «Филадельфии Севенти Сиксерс» в «Бруклин Нетс» провел в команде два с половиной сезона, омраченных травмами. Сезон 2024/25 он завершил в составе «Лос-Анджелес Клипперс», после чего не играл в течение следующего сезона.

До травмы возвращение Симмонса поддержали бывшие звезды НБА Дуайт Ховард, Дирк Новицки и Блейк Гриффин. Гриффин отмечал универсальность защитника, его игру в обороне и умение отдавать передачи.

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