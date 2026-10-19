Obrońca Sacramento Kings Ben Simmons zerwał prawe ścięgno Achillesa podczas ćwiczenia w trakcie treningu i opuści cały sezon NBA. Koszykarz przejdzie operację. Kontuzję wykryto trzy dni przed pierwszym meczem Sacramento w sezonie przeciwko Los Angeles Clippers, informuje The Guardian.

Kontrakt z Sacramento

30-letni Australijczyk podpisał z Kings roczną umowę, próbując odbudować swoją karierę. Simmons już pokazywał obiecującą grę w meczach przedsezonowych: między innymi spędził 26 minut na parkiecie w spotkaniu Sacramento z San Antonio.

We wpisie na Instagramie Simmons oświadczył, że ta kontuzja jest kolejnym rozdziałem jego drogi, a nie końcem historii. Zaznaczył również, że wcześniej pokonywał już wyzwania, które wystawiały go na próbę pod względem psychicznym, fizycznym i emocjonalnym.

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Seria kontuzji

Simmons trzykrotnie uczestniczył w Meczu Gwiazd NBA i został uznany debiutantem roku. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat zmagał się z poważnymi kontuzjami i problemami ze zdrowiem psychicznym. Koszykarz nie grał w sezonie 2021/22, a po przejściu z Philadelphia 76ers do Brooklyn Nets spędził w zespole dwa i pół sezonu przyćmionych przez kontuzje. Sezon 2024/25 zakończył w barwach Los Angeles Clippers, po czym nie grał w następnym sezonie.

Przed kontuzją powrót Simmonsa wspierali byli gwiazdorzy NBA Dwight Howard, Dirk Nowitzki i Blake Griffin. Griffin podkreślał wszechstronność obrońcy, jego grę w obronie oraz umiejętność podawania.

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