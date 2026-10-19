萨克拉门托国王队后卫本·西蒙斯在训练中的一项对抗练习中撕裂右跟腱，将缺席整个NBA赛季。这名篮球运动员将接受手术。伤势在萨克拉门托赛季揭幕战对阵洛杉矶快船队前3天被发现，《卫报》报道。

与萨克拉门托签约

30岁的澳大利亚人与国王队签下一年合同，试图重振职业生涯。西蒙斯在季前赛中已经展现出有前景的表现：尤其是在萨克拉门托对阵圣安东尼奥的比赛中，他在场上打了26分钟。

西蒙斯在Instagram发文称，这次伤病是他旅程中的又一篇章，而不是故事的终结。他还表示，此前他已经克服过在心理、身体和情感上考验他的挑战。

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伤病接连不断

西蒙斯曾三次入选NBA全明星赛，并当选年度最佳新秀。然而，在过去五年中，他一直面临严重伤病和心理健康问题。这名篮球运动员没有参加2021/22赛季；从费城76人队转会至布鲁克林篮网队后，他在该队度过了两个半赛季，而这些赛季都受到伤病困扰。他在洛杉矶快船队结束了2024/25赛季，此后整个下一个赛季都没有出场。

在受伤前，前NBA球星德怀特·霍华德、德克·诺维茨基和布莱克·格里芬都支持西蒙斯复出。格里芬称赞了这名后卫的多面性、防守表现以及传球能力。

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