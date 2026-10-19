«Пантерз» победили «Иглз» без Херца и Баркли — The Guardian

«Каролина Пантерз» обыграли «Филадельфия Иглз» со счетом 25:14 в матче NFL. Квотербек «Пантерз» Брайс Янг набрал 281 ярд на пасе и отдал два тачдаун-паса Томми Тремблу, а Чуба Хаббард набрал 120 ярдов на выносе и занес тачдаун. По данным The Guardian, «Иглз» играли без квотербека Джейлена Херца и раннинбека Саквона Баркли.

Херц находится в резервном списке травмированных и пропустит как минимум четыре матча из-за тромба в икре. Его заменил Таннер Макки, который выполнил 26 из 45 передач на 215 ярдов и записал на свой счет тачдаун. После перерыва «Пантерз» без особых трудностей действовали против обороны соперника и улучшили баланс сезона до 3–2, тогда как у «Иглз» 2–4.

Возвращение Уильямса и победа «Беарз»

«Чикаго Беарз» победили «Атланта Фэлконз» — 31:23. Калеб Уильямс, вернувшийся после травмы подколенного сухожилия, точно выполнил первые 12 передач. Д’Андре Свифт занес два тачдауна на выносе. «Беарз» вели 31:7, но в последней четверти сдержали попытку камбэка соперника.

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Корнербек Кайлер Гордон, восстановившийся после травмы икры, сделал три сека и дважды вынудил соперников потерять мяч. За 2 минуты 54 секунды до окончания он сделал сек на Майкле Пениксе-младшем и выбил у него мяч, когда «Чикаго» защищал преимущество 31:23.

Другие результаты тура

«Кливленд Браунз» обыграли «Балтимор Рэйвенс» — 13:10 благодаря 37-ярдовому филд-голу Андре Шмита в последнем розыгрыше. «Рэйвенс» второй матч подряд играли с Тайлером Хантли на позиции квотербека из-за травмы лодыжки Ламара Джексона. Обе команды имеют баланс 4–2.

«Нью-Ингленд Пэтриотс» победили «Нью-Йорк Джетс» — 26:19, а Дрейк Мэй отдал три тачдаун-паса. «Хьюстон Тексанс» на стадионе «Уэмбли» вырвали победу над «Джексонвилл Джагуарс» — 34:31: Кай'ми Фэрбейрн реализовал 49-ярдовый филд-гол с окончанием времени. «Нью-Орлеан Сэйнтс» обыграли «Нью-Йорк Джайентс» — 34:27, а «Теннесси Тайтанс» одержали первую победу в сезоне, переиграв «Индианаполис Колтс» — 26:20.

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