Panthers pokonali Eagles bez Hurtsa i Barkleya — The Guardian

Carolina Panthers pokonali Philadelphia Eagles 25:14 w meczu NFL. Rozgrywający Panthers Bryce Young uzyskał 281 jardów podaniami i zaliczył dwa podania na przyłożenie do Tommy’ego Tremble’a, a Chuba Hubbard nabiegał 120 jardów i zdobył przyłożenie. Według The Guardian, Eagles zagrali bez rozgrywającego Jalena Hurtsa i biegacza Saquona Barkleya.

Hurts znajduje się na liście rezerwowych z powodu kontuzji i opuści co najmniej cztery mecze z powodu zakrzepu w łydce. Zastąpił go Tanner McKee, który skompletował 26 z 45 podań na 215 jardów i zaliczył przyłożenie. Po przerwie Panthers bez większych trudności radzili sobie z obroną rywali i poprawili bilans sezonu do 3–2, podczas gdy Eagles mają 2–4.

Powrót Williamsa i zwycięstwo Bears

Chicago Bears pokonali Atlanta Falcons 31:23. Caleb Williams, który wrócił po urazie ścięgna podkolanowego, celnie wykonał pierwszych 12 podań. D’Andre Swift zdobył dwa przyłożenia biegowe. Bears prowadzili 31:7, ale w ostatniej kwarcie powstrzymali próbę odrobienia strat przez rywali.

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Cornerback Kyler Gordon, który wrócił po urazie łydki, zanotował trzy sacki i dwukrotnie wymusił straty piłki. Na 2 minuty i 54 sekundy przed końcem zaliczył sack na Michaelu Penixie Jr. i wybił mu piłkę, gdy Chicago broniło prowadzenia 31:23.

Inne wyniki kolejki

Cleveland Browns pokonali Baltimore Ravens 13:10 dzięki 37-jardowemu field goalowi Andre Szmyta w ostatniej akcji. Ravens po raz drugi z rzędu zagrali z Tylerem Huntleyem na pozycji rozgrywającego z powodu urazu kostki Lamara Jacksona. Obie drużyny mają bilans 4–2.

New England Patriots pokonali New York Jets 26:19, a Drake Maye podał na trzy przyłożenia. Houston Texans na stadionie Wembley wyrwali zwycięstwo 34:31 nad Jacksonville Jaguars: Ka'imi Fairbairn trafił 49-jardowego field goala wraz z końcem czasu. New Orleans Saints pokonali New York Giants 34:27, a Tennessee Titans odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie, wygrywając z Indianapolis Colts 26:20.

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