We francuskiej Bretanii Lorient pokonał Monaco 1:0 w meczu Ligue 1, nie pozwalając rywalowi wrócić na pierwsze miejsce w tabeli. Jedynego gola w drugiej połowie z rzutu karnego zdobył Noah Cadiou, informuje The Guardian.

Ścisk w czołówce Ligue 1

Po porażce Monaco pozostało wśród czterech drużyn mających tyle samo punktów na szczycie tabeli. Do tej grupy dołączyło Paris FC po zwycięstwie nad Rennes 4:3. Lassine Sinayoko wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie gry, a napastnik Rennes Esteban Lepaul skompletował hat-tricka z rzutów karnych.

Mistrz Francji PSG, który dzień wcześniej pokonał Strasbourg 3:1, prowadził w tabeli dzięki większej liczbie strzelonych goli, przed Paris FC i Lille. Monaco ustępowało liderom różnicą bramek. Marsylia rozgromiła Angers 5:2, a Auxerre pokonało Le Havre 3:1 dzięki dwóm golom kameruńskiego napastnika Danny'ego Namaso.

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Odrobione straty i zwycięstwo Leverkusen

W Bundeslidze Bayer Leverkusen odrobił straty i pokonał Freiburg 2:1. Bramki dla klubu z Leverkusen zdobyli Ibrahim Maza i Patrik Schick. Po inauguracyjnej porażce z Elversbergiem zespół zdobył 13 punktów z możliwych 18 i zajmował czwarte miejsce, mając tyle samo punktów co trzeci Freiburg.

Ostatnia w tabeli Borussia Mönchengladbach przegrała u siebie z Hoffenheim 1:2 i pozostała bez punktów w tym sezonie. W Serie A Como przerwało serię trzech meczów bez zwycięstwa, pokonując Fiorentinę 3:1, a Milan wygrał z Atalantą 3:2.

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