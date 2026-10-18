Во французской Бретани «Лорьян» победил «Монако» со счётом 1:0 в матче Лиги 1 и не позволил сопернику вернуться на первое место в турнирной таблице. Единственный мяч во втором тайме с пенальти забил Ноа Кадиу, сообщает The Guardian.

Плотность в верхней части Лиги 1

После поражения «Монако» остался среди четырёх команд, имеющих одинаковое количество очков на вершине таблицы. К этой группе присоединился «Пари ФК» после победы над «Ренном» — 4:3. Лассин Синайоко реализовал пенальти в компенсированное время, а форвард «Ренна» Эстебан Леполь оформил хет-трик из пенальти.

Чемпион Франции ПСЖ, который накануне обыграл «Страсбург» со счётом 3:1, возглавлял таблицу по количеству забитых мячей — впереди «Пари ФК» и «Лилля». «Монако» уступал лидерам по разнице мячей. «Марсель» разгромил «Анже» — 5:2, а «Осер» победил «Гавр» — 3:1 благодаря дублю камерунского нападающего Дэнни Намасо.

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Волевая победа «Леверкузена»

В Бундеслиге «Байер» Леверкузен отыгрался и победил «Фрайбург» со счётом 2:1. Голами за леверкузенский клуб отметились Ибрагим Маза и Патрик Шик. После стартового поражения от «Эльферсберга» команда набрала 13 очков из 18 возможных и занимала четвёртое место, имея одинаковое количество очков с третьим «Фрайбургом».

Идущая последней «Боруссия» Мёнхенгладбах проиграла дома «Хоффенхайму» — 1:2 и осталась без очков в сезоне. В Серии A «Комо» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Фиорентину» 3:1, а «Милан» победил «Аталанту» — 3:2.

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