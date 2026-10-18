洛里昂击败摩纳哥，阻止其登顶法甲——《卫报》

在法国布列塔尼地区，洛里昂在法甲联赛中以1比0击败摩纳哥，阻止对手重返积分榜首位。诺阿·卡迪乌在下半场通过点球打入唯一进球，《卫报》报道。

法甲榜首集团竞争激烈

失利后，摩纳哥仍位列积分榜榜首四支同分球队之中。巴黎FC在以4比3战胜雷恩后加入这一集团。拉辛·西纳约科在补时阶段罚入点球，而雷恩前锋埃斯特班·勒波尔通过点球完成帽子戏法。

法国冠军巴黎圣日耳曼此前一天以3比1击败斯特拉斯堡，凭借进球数领跑积分榜，位居巴黎FC和里尔之前。摩纳哥因净胜球落后于领头球队。马赛以5比2大胜昂热，欧塞尔则凭借喀麦隆前锋丹尼·纳马索的梅开二度以3比1击败勒阿弗尔。

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勒沃库森逆转取胜

在德甲联赛中，勒沃库森从落后局面追平并以2比1击败弗赖堡。易卜拉欣·马扎和帕特里克·希克为勒沃库森俱乐部进球。球队在首战负于埃尔弗斯贝格后，在18个可争取积分中拿到13分，排名第四，与第三名弗赖堡同分。

排名垫底的门兴格拉德巴赫主场以1比2不敌霍芬海姆，本赛季仍未获得积分。在意甲联赛中，科莫以3比1击败佛罗伦萨，终结了连续三场不胜；AC米兰则以3比2战胜亚特兰大。

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