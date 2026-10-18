Polska tenisistka Martyna Kubka i Holenderka Isabelle Haverlag wygrały turniej deblowy WTA 125 we włoskim Rovereto. Jak podaje Interia Sport, w finale najwyżej rozstawiona para pokonała Czeszki Annę Siskovą i Dominikę Salkovą 6:1, 6:2.

Finał trwał mniej niż 53 minuty

Decydujący mecz trwał 52 minuty i 52 sekundy. Kubka i Haverlag nie przegrały ani jednego gema przy własnym serwisie. Pierwszego gema wygrały do zera, w drugim przełamały rywalki, a później odrobiły stratę przy stanie 0:40, wygrywając cztery kolejne punkty.

Do końca meczu polsko-holenderski duet wygrał wszystkie swoje gemy serwisowe. Rywalki Kubki i Haverlag zdobyły tylko trzy gemy.

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Drugi tytuł WTA 125 w karierze

Dla Kubki trofeum było piątym tytułem deblowym w tym sezonie. Jednocześnie był to jej pierwszy tytuł WTA 125 w tym roku i drugi w karierze w turniejach tej kategorii.

Przed finałem Kubka przegrała z Salkovą w półfinale singla. Polka wygrała pierwszego seta 6:1, ale przegrała dwa kolejne — 5:7, 3:6. Salková przed finałem debla rozegrała także decydujący mecz turnieju singlowego, w którym przegrała z Biancą Andreescu — 6:7 (2), 2:6.

Po poniedziałkowej aktualizacji rankingu Kubka ma zająć 117. miejsce w rankingu deblowym WTA i zostać drugą polską tenisistką w tym zestawieniu po Katarzynie Piter.

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