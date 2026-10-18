波兰网球选手马尔蒂娜·库布卡与荷兰选手伊莎贝尔·哈弗拉赫赢得了意大利罗韦雷托WTA 125双打赛事冠军。据Interia Sport报道，这对头号种子组合在决赛中以6:1、6:2击败了捷克选手安娜·西斯科娃和多米尼卡·萨尔科娃。

决赛用时不足53分钟

决胜比赛持续了52分52秒。库布卡和哈弗拉赫在自己的发球局中没有丢掉一局。她们以零分拿下首局，第二局完成破发，随后又在0:40落后的情况下连赢四分。

直到比赛结束，这对波兰—荷兰组合赢下了全部发球局。库布卡和哈弗拉赫的对手仅拿下三局。

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职业生涯第二个WTA 125冠军

对库布卡而言，这座奖杯是她本赛季第五个双打冠军。同时，这也是她今年首个WTA 125冠军，以及她职业生涯在该级别赛事中获得的第二个冠军。

决赛前，库布卡在单打半决赛中负于萨尔科娃。这位波兰选手以6:1赢下首盘，但以5:7、3:6输掉了随后两盘。萨尔科娃在双打决赛前还参加了单打赛事的决赛，她以6:7 (2)、2:6负于比安卡·安德莱斯库。

在周一的排名更新后，库布卡将升至WTA双打排名第117位，并成为继卡塔日娜·皮特尔之后排名中的第二位波兰网球选手。

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