四届斯诺克世界冠军马克·塞尔比在北爱尔兰贝尔法斯特举行的北爱尔兰公开赛首轮中以2:4不敌路易斯·希思科特，遭到淘汰。卫冕冠军杰克·利索夫斯基以4:1战胜中国选手黄佳浩，开启卫冕之旅，BBC体育报道。

利索夫斯基晋级第二轮

35岁的利索夫斯基去年在这项赛事中赢得了个人首个排名赛冠军。在Waterfront Hall进行的比赛中，他以3:0领先，随后黄佳浩赢下第四局，将差距缩小。英国选手利索夫斯基在第五局凭借黑球获胜，锁定下一阶段的席位。

第二轮中，利索夫斯基将对阵苏格兰选手安东尼·麦克吉尔。麦克吉尔同样以4:1获胜，击败了同胞斯蒂芬·马奎尔。

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塞尔比和肖的失利

世界排名第五的塞尔比曾以2:0领先希思科特，但随后连丢四局。他试图成为首位赢得全部四项Home Nations赛事的斯诺克选手，并且今年已经赢得了中国公开赛。

首日的另一场冷门是，中国选手肖国栋在决胜局中负于英格兰选手萨姆·克雷吉。来自科克的爱尔兰选手阿伦·希尔以2:4不敌泰国选手特猜亚·乌努。前世界冠军尼尔·罗伯逊和肖恩·墨菲也原定在晚间时段出场。

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