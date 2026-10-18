Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Марк Селби выбыл в первом раунде Northern Ireland Open в Белфасте, Северная Ирландия, уступив Луису Хиткоуту со счётом 2:4. Действующий победитель турнира Джек Лисовски начал защиту титула победой 4:1 над китайским игроком Хуаном Цзяхао, сообщает BBC Sport.

Лисовски вышел во второй раунд

35-летний Лисовски в прошлом году завоевал на этом турнире свой первый рейтинговый титул. В матче в Waterfront Hall он повёл 3:0, после чего Хуан сократил отставание, выиграв четвёртый фрейм. Англичанин выиграл пятый фрейм на чёрном шаре и оформил выход в следующий этап.

Во втором раунде Лисовски сыграет с шотландцем Энтони Макгиллом. Макгилл также победил со счётом 4:1, обыграв своего соотечественника Стивена Магуайра.

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Поражения Селби и Сяо

Селби, пятый номер мирового рейтинга, вёл в матче с Хиткоутом 2:0, но проиграл следующие четыре фрейма. Он пытался стать первым снукеристом, который выиграет все четыре турнира Home Nations, и уже побеждал в этом году на China Open.

Ещё одной неожиданностью стартового дня стало поражение китайца Сяо Годуна от англичанина Сэма Крейги в решающем фрейме. Ирландец Аарон Хилл из Корка проиграл представителю Таиланда Тепчайе Ун-Нуу со счётом 2:4. В вечерней сессии также должны были сыграть бывшие чемпионы мира Нил Робертсон и Шон Мёрфи.

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