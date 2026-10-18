«Перуджа» с Семенюком выиграла рекордный тай-брейк 25:23 — Interia Sport

В Италии «Сир Суса Скаи Перуджа», за которую выступает польский волейболист Камиль Семенюк, победила «Кунео Воллей» в стартовом матче сезона LegaVolley. Встреча завершилась победой фаворитов в пяти сетах, а решающая партия закончилась со счётом 25:23. Как сообщает Interia Sport, этот тай-брейк стал самым длинным в истории итальянской Суперлиги.

Матч дошёл до пятого сета

«Кунео» выиграл первую партию, однако «Перуджа» ответила победой 25:7 во втором сете. Команда Анджело Лоренцетти вышла вперёд в матче после счёта 25:15 в третьей партии, но соперники сравняли счёт, выиграв четвёртый сет — 25:21.

В решающей партии «Перуджа» одержала победу со счётом 25:23 и успешно начала сезон LegaVolley.

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13 очков Семенюка

Семенюк провёл на площадке весь матч и начинал каждый сет в стартовом составе. Он набрал 13 очков: девять — в атаке, три — эйсами и ещё одно — блоком. Польский доигровщик стал вторым по результативности в составе «Перуджи».

Больше всего очков у победителей набрал бельгийский диагональный Ферре Реггерс — 18. Следующий матч «Перуджа» проведёт дома 25 октября против новичка чемпионата Италии Volley Prata.

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