We Włoszech Sir Susa Scai Perugia, w której występuje polski siatkarz Kamil Semeniuk, pokonała Cuneo Volley w inauguracyjnym meczu sezonu LegaVolley. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem faworytów w pięciu setach, a decydująca partia zakończyła się wynikiem 25:23. Jak informuje Interia Sport, ten tie-break był najdłuższym w historii włoskiej SuperLega.

Mecz dotarł do piątego seta

Cuneo wygrało pierwszą partię, jednak Perugia odpowiedziała zwycięstwem 25:7 w drugim secie. Zespół Angelo Lorenzettiego objął prowadzenie w meczu po wyniku 25:15 w trzeciej partii, lecz rywale wyrównali stan spotkania, wygrywając czwartego seta — 25:21.

W decydującej partii Perugia odniosła zwycięstwo 25:23 i udanie rozpoczęła sezon LegaVolley.

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13 punktów Semeniuka

Semenjuk przebywał na boisku przez cały mecz i rozpoczynał każdy set w wyjściowym składzie. Zdobył 13 punktów: dziewięć w ataku, trzy asami oraz jeszcze jeden blokiem. Polski przyjmujący był drugim najskuteczniejszym zawodnikiem Perugii.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył belgijski atakujący Ferre Reggers — 18. Następny mecz Perugia rozegra u siebie 25 października przeciwko beniaminkowi włoskich rozgrywek Volley Prata.

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