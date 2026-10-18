Czterokrotny mistrz świata w snookerze Mark Selby odpadł w pierwszej rundzie Northern Ireland Open w Belfaście w Irlandii Północnej, przegrywając z Louisem Heathcote'em 2:4. Obrońca tytułu Jack Lisowski rozpoczął obronę trofeum od zwycięstwa 4:1 nad chińskim zawodnikiem Huangiem Jiahao, informuje BBC Sport.

Lisowski awansował do drugiej rundy

35-letni Lisowski zdobył w ubiegłym roku na tym turnieju swój pierwszy tytuł rankingowy. W meczu w Waterfront Hall objął prowadzenie 3:0, po czym Huang zmniejszył stratę, wygrywając czwartego frejma. Anglik wygrał piątego frejma na czarnej bili i zapewnił sobie awans do kolejnego etapu.

W drugiej rundzie Lisowski zagra ze Szkotem Anthonym McGillem. McGill również wygrał 4:1, pokonując swojego rodaka Stephena Maguire'a.

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Porażki Selby'ego i Xiao

Selby, piąty zawodnik światowego rankingu, prowadził z Heathcote'em 2:0, ale przegrał cztery kolejne frejmy. Próbował zostać pierwszym snookerzystą, który wygra wszystkie cztery turnieje Home Nations, a w tym roku triumfował już w China Open.

Kolejną niespodzianką pierwszego dnia była porażka Chińczyka Xiao Guodonga z Anglikiem Samem Craigiem w decydującym frejmie. Irlandczyk Aaron Hill z Cork przegrał 2:4 z reprezentantem Tajlandii Thepchaiyą Un-Noohem. W wieczornej sesji mieli także zagrać byli mistrzowie świata Neil Robertson i Shaun Murphy.

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